قوى الأمن الداخلي: إصابة قيادي واثنين من إداريي دار الجرحى بقصف طيران الاحتلال التركي

وأصدرت اليوم القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي_ شمال و شرق سوريا بياناً كشفت فيه نتائج استهداف طيران الاحتلال التركي لشمال شرق سوريا، وقالت:

"استهدف الاحتلال التركي ليلة أمس السبت 21 / أغسطس آب، بطائرة مسيرة سيارة أحد المدنيين جنوب مدينة كوباني، كما عاود استهدافه لسيارة مدنية كانت تقل القيادي ” ذيب الأسود ” الذي ينحدر من مدينة كوباني و قد شارك في كافة جبهات القتال ضد داعش و آخرها في دير الزور، أثناء زيارته مركز الجرحى في مدينة قامشلو اليوم الأحد 22 / أغسطس / آب، مما أدى لإصابته و إصابة شخصين مدنيين من إداريي مركز الجرحى، تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج.

إضافة للتصعيد الذي تقوم به مرتزقة الجيش الوطني المرتبطة بالاحتلال التركي قصفها لمنازل المدنيين في بلدة زركان و تل تمر الذي أدى لارتقاء طفل و امرأة مسنة الى مرتبة الشهادة و إصابة العشرات من المدنيين إصابات جلهم خطيرة.

إننا في قوى الأمن الداخلي _ شمال و شرق سوريا ندعو التحالف الدولي و روسيا الاتحادية للقيام بواجباتهما الضامنة حول الاتفاقيات التي كانت لضمان أمن و أمان المواطنين في شمال و شرق سوريا، والذي ما زال مهدداً بسبب التصعيد و الاستهداف المتكرر و بمختلف الأساليب من قبل دولة الاحتلال التركي و مرتزقة الجيش الوطني المرتبطة بها".

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ANHA