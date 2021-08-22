قوى الأمن الداخلي: إصابة قيادي واثنين من إداريي دار الجرحى بقصف طيران الاحتلال التركي

كشفت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي_ شمال و شرق سوريا أن قصف طيران الاستطلاع للاحتلال التركي استهدف اليوم سيارة القيادي "ذيب الأسود" أثناء زيارته لمركز الجرحى في قامشلو، ما أدى لإصابته بجروح وإصابة مدنيين اثنين من إداريي مركز الجرحى.
خبر 2021-08-22T22:37:00 مركز الأخبار

وأصدرت اليوم القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي_ شمال و شرق سوريا بياناً كشفت فيه نتائج استهداف طيران الاحتلال التركي لشمال شرق سوريا، وقالت:

"استهدف الاحتلال التركي ليلة أمس السبت 21 / أغسطس آب، بطائرة مسيرة سيارة أحد المدنيين جنوب مدينة كوباني، كما عاود استهدافه لسيارة مدنية كانت تقل القيادي ” ذيب الأسود ” الذي ينحدر من مدينة كوباني و قد شارك في كافة جبهات القتال ضد داعش و آخرها في دير الزور، أثناء زيارته مركز الجرحى في مدينة قامشلو اليوم الأحد 22 / أغسطس / آب، مما أدى لإصابته و إصابة شخصين مدنيين من إداريي مركز الجرحى، تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج.

إضافة للتصعيد الذي تقوم به مرتزقة الجيش الوطني المرتبطة بالاحتلال التركي قصفها لمنازل المدنيين في بلدة زركان و تل تمر الذي أدى لارتقاء طفل و امرأة مسنة الى مرتبة الشهادة و إصابة العشرات من المدنيين إصابات جلهم خطيرة.

إننا في قوى الأمن الداخلي _ شمال و شرق سوريا ندعو التحالف الدولي و روسيا الاتحادية للقيام بواجباتهما الضامنة حول الاتفاقيات التي كانت لضمان أمن و أمان المواطنين في شمال و شرق سوريا، والذي ما زال مهدداً بسبب التصعيد و الاستهداف المتكرر و بمختلف الأساليب من قبل دولة الاحتلال التركي و مرتزقة الجيش الوطني المرتبطة بها".

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ANHA


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