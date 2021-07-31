قوى الأمن الداخلي: إصابة امرأتين في قامشلو إثر انفجار قنبلة في حي الطي

وأصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا بياناً بهذا الخصوص قال فيه:

"انفجرت قنبلتان صباح اليوم السبت 31 تموز /يوليو، حيث أسفر الانفجار الذي وقع عن إصابة امرأتين في حي طي في مدينة قامشلو بإقليم الجزيرة ليتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إننا في قوى الأمن الداخلي نؤكد أن قواتنا تعمل بدقة تامة لصد محاولات إثارة الفتن وزعزعة الأمن الذي ينعم به أبناء شعبنا في مدينة قامشلو وريفها وأن هذه الأفعال لن تثنينا عن أهدافنا في الحفاظ على ممتلكات شعبنا وبذل الغالي والنفيس ليكونوا آمنين.

وسنقوم بملاحقة كافة الخلايا الإرهابية بجميع أشكالها والقبض عليهم لينالوا جزاء أفعالهم".

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ANHA