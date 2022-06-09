قوى الأمن الداخلي: إصابة 5 مواطنين في استهداف مسيّرة تركية لمستودع في قامشلو

أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي شمال شرق سوريا، اليوم، بياناً إلى الرأي العام حول هجوم بطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي في حي ميسلون شرق مدينة قامشلو.

وجاء في نص البيان:

"استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي صباح اليوم الخميس التاسع من حزيران، مستودعاً لقوات حماية المجتمع بحي ميسلون في مدينة قامشلو.

يأتي ذلك في ظل تهديدات الدولة التركية واستمراراً لهجماتها الوحشية ضد المدنيين والمنشآت الخدمية والمجتمعية، حيث أصيب خمسة مواطنين بإصابات متفرقة وتعرضت بعض السيارات المركونة بجانب مكان الاستهداف لأضرار مادية.

إننا في قوى الأمن الداخلي ندين ونستنكر هذه الأعمال التي تستهدف أمن وأمان مناطقنا وسلامة مواطنينا، وندعو المجتمع الدولي والدول الضامنة للاتفاقيات الموقعة، القيام بمسؤولياتها لإيقاف هذه الأعمال والانتهاكات".

(س ر)

ANHA