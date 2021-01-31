قوى الأمن الداخلي: بدأنا التحقيق في حادثة بلدة الكرامة

أصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في الرقة بيانًا كتابيًّا إلى الرأي العام ووسائل الإعلام، حول حادثة إطلاق النار على موكب الرئاسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني، يوم أمس.

وجاء في نص البيان:

"أثناء قيام الترافيك العسكري بدورياته المعتادة في ريف الرقة الشرقي، قام موكب مؤلف من ثلاث سيارات بالمرور عبر الحاجر العسكري دون تمهل، مما دفع عناصر الحاجز إلى إطلاق النار للاشتباه بها، بحسب الإفادات الأولية لعناصر الحاجز، وقد أدى إطلاق النار إلى استشهاد سائق إحدى السيارات، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح، وتبيّن لاحقًا أن السيارات تتبع للرئاسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني.

وباشرت قيادة قوى الأمن الداخلي في الرقة فتح تحقيق فوري وموسع بالحادثة، بعد إلقاء القبض على عناصر الحاجز لمعرفة الأسباب وتبيان الحقيقة".