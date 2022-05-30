قوى الأمن الداخلي: استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين جراء استهداف سيارة مدنية

ونشر الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي/ شمال وشرق سوريا بياناً أكدت فيه أن "الاحتلال التركي استهدف سيارة مدنية عبر طائرة مسيرة، بالقرب من قرية سيكركه التابعة لمدينة قامشلو، عصر اليوم الإثنين ٣٠ أيار".

وذكرت قوى الأمن الداخلي أن الاستهداف أدى إلى استشهاد المواطن " كسرى ملك" و إصابة ثلاث مواطنين بينهم امرأة عرف منهم " محمد بلال رمضان" و " بلال رمضان ". كانوا يستقلون السيارة.

وأكدت قوى الأمن الداخلي استمرار "الاحتلال التركي ومرتزقته في عملياتهم الممنهجة لاستهداف أمن و أمان سكان مناطقنا في شمال و شرق سوريا بكل الأساليب من القصف العشوائي والاستهداف بطائرات مسيرة".

كما دعت الدول الضامنة بمسؤولياتها تجاه كل هذه الاعتداءات المستمرة.

(ك)