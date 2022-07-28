​​​​​​​قوى الأمن الداخلي: استشهاد 4 أعضاء من قواتنا في الاستهداف التركي بعين عيسى- تم التحديث  

وأصدرت قوى الأمن الداخلي، اليوم الخميس، بياناً، حول استهداف طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي، سيارة جنوب بلدة عين عيسى بالقرب من مخيم تل السمن لمهجّري كري سبي/تل أبيض.

وقال البيان: في ظل الصمت الدولي تجاه الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال التركي على مناطقنا، يستمر العدوان التركي بالاعتداءات، حيث أقدمت طائرة مسيّرة على استهداف لقواتنا في عين عيسى أثناء أداء واجبها، حيث نتج عن الاستهداف استشهاد أربعة أعضاء "بشار محمد علي بوزان" والعضوة "جيهان محمد مصطفى" و "سارة محمد الحسين" و "سلمى علي مصطفى".

مؤكداً أن "هذه الاعتداءات لن توقفنا عن بذل الغالي والنفيس في سبيل حماية شعبنا".

(س ر)