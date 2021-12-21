قوى الأمن الداخلي: استشهاد 3 مدنيين وإصابة 10 جراء القصف على زركان

وجاء في نص بيان قوى الامن الداخلي مايلي:

"يقوم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته منذ مدة طويلة باستهداف بلدة زركان وريفها في محاولة منهما لتهجير السكان كمدن عفرين وتل أبيض ورأس العين، حيث أقدم الجيش التركي مساء اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر بقصف البلدة بجميع أنواع القذائف المدفعية و الصاروخية، بلغ عددها ما يقارب 60 قذيفة، مما نتج عن هذا القصف الوحشي أضراراً مادية كبيرة بممتلكات المدنيين واستشهاد رجل مسن وامرأتان وإصابة عشرة مدنيين آخرين بجروح متفاوتة، تم نقلهم للمستشفيات لتقديم الدعم الطبي اللازم.

إننا في قوى الأمن الداخلي ندين ونستنكر هذه الأعمال الاجرامية بحق أهالينا في بلدة زركان، وندعو المجتمع الدولي بالتحرك في أسرع وقت للوقوف في وجه وحشية الدولة التركية وجنودها وإيقاف إراقة دماء المدنيين العزل".

(ل)

ANHA