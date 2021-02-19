قوى الأمن الداخلي: ألقينا القبض على قتلة الطفلة شهد وسننشر التفاصيل بعد انتهاء التحقيقات

وأصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي _شمال وشرق سوريا بياناً بهذا الخصوص قال فيه:

"انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً تتحدث عن جريمة قتل بحق الطفلة ” شهد الحاتم الحاج” كما قامت هذه الصفحات بنشر تأويلات لا أساس لها من الصحة حول تفاصيل هذه الجريمة كما شجَّعت على القتل والفتنة، فيما قامت قواتنا في مكافحة الجريمة بإلقاء القبض على الجناة بعد خطفها بأربعٍ وعشرون ساعة التحقيقات جارية في دوافع القتل وسيتم عرضُها للرأي العام عند الانتهاء من التحقيق وإحالة الجناة للقضاء.

إننا في قوى الأمن الداخلي إقليم الرقة ملتزمون بحماية الأهالي وصون حقوقهم وممتلكاتهم رغم أية صعوبات، كما نتعهد بالعمل لإرساء الأمن و الأمان في مناطقنا".

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ANHA