قوى الأمن الداخلي: على الدول الضامنة لوقف إطلاق النار التدخل ووضع حد للاعتداءات

تواصل دولة الاحتلال التركي تنفيذ الهجمات على شمال وشرق سوريا، مستخدمة الطائرات الحربية والمسيرة ومختلف أنواع الأسلحة ومنها المحرمة دولياً كقنابل الفوسفور التي استخدمتها في ريف ناحية شرا.

قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، أصدرت بياناً إلى الرأي العام، نشرت فيه أسماء بعض القرى التي تعرضت لقصف الاحتلال التركي، وطالب الدول الضامنة لوقف إطلاق النار بالتدخل.

وجاء في بيان قوى الأمن الداخلي:

"اليوم الثلاثاء 22 تشرين الثاني/ نوفمبر واصل الاحتلال التركي القصف الجوي والاستهداف بالطائرات المُسيَّرة والرصاص الحي في ريف كوباني(سفتك- زورمغار - اشمه- تل الشعير - قره مغ- كوران) وفي ريف تربه سبيه (كرداهول- كركي شامو) وريف عامودا (شوركه - حاصدة)وريف مدينة قامشلو (تل زيوان_ علي فرو) بالإضافة لبلدة زُركان وريف تل تمر.

مما أدى لوقوع إصابات متفاوتة بين المدنيين، حيث تم إسعافهم لتلقي العلاج في المشافي القريبة.

إننا في قوى الأمن الداخلي شمال شرق سوريا ندين ونستنكر هذه العمليات الهمجية والقصف المُستمر من قِبَل الاحتلال التركي على مناطقنا بهدف ترهيب شعبنا وتهجيرهم واستنزاف أرواحهم، كما نؤكد للعالم أجمع أن هذه الاعتداءات الوحشية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال لن تثنينا عن تحقيق هدفنا المنشود في نيل حقوق شعبنا وتحقيق حرياتهم.

ونطالب الأطراف المعنية والدول الضامنة لوقف إطلاق النار بالتدخّل ووضع حد للاعتداءات".

(سـ)