قوى الأمن الداخلي ينفي حدوث خرق أمني في الهول

وتداولت بعض مواقع الأخبار وصفحات التواصل الاجتماعي، خبرًا مفاده أن قائد حراس مخيم الهول في مقاطعة الحسكة، الذي يضم الآلاف من أسر مرتزقة داعش إضافة للاجئين عراقيين، متهم بتهريب أشخاص من المخيم، وأنه تعرض للاعتقال.

المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي وفي سياق ذلك، أصدر اليوم، بيانًا إلى الرأي العام، فنّد من خلاله هذ الخبر، وأكد أن قواتهم مستمرة باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لمنع حدوث خرق أمني في المخيم وخارجه.

ونص البيان:

" إلى شعبنا والرأي العام:

نُشِرت في الآونة الأخيرة، أخبار تداولتها بعض الصفحات المُغرضة عن اعتقال قواتنا لقائد حراس مخيم الهول بحجة تهريبه للأشخاص القاطنين في المخيم، والذين ينتمون غالبيتهم لإرهابيي داعش.

إننا في قوى الأمن الدَّاخلي إذ نؤكد أن هذه الأخبار عارية عن الصحة وملفقة، حيث أتت بعد أن تم رَصْد واكتشاف كافة الوسائل والطّرق التي كان يستخدمها المهربون للتَّهريب من المخيم.

وأنَّ قواتنا مستمرة باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لمنع حدوث أي خرقٍ أمني ضمن المخيم وخارجه".

(سـ)