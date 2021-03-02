قوى الأمن الداخلي وحماية المرأة يحتفلون بمناسبة 8 آذار

ونظمت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي وحماية المرأة في شمال وشرق سوريا الاحتفالية في ملعب بلدة رميلان في ناحية كركي لكي، بحضور المئات من قوات الأمن الداخلي وحماية المرأة.

وبدأت مراسم الاحتفالية بتقديم قوات الأمن الداخلي المرأة وقوات حماية المرأة عرضاً عسكرياً، ومن ثم ألقت الرئيسة المشتركة لقوى الأمن الداخلي في شمال شرق سوريا هيفي مصطفى كلمة قالت فيها" نبارك اليوم العالمي للمرأة على كافة النساء وبالأخص نساء شمال وشرق سوريا، نقول للعالم أجمع إننا نساء شمال شرق سوريا محظوظات كوننا نقود ثورة الحرية بفضل نضال حركة تحرر المرأة الحرة منذ عشرات السنين كل ذلك بفضل أيديولوجية المرأة المستمدة من فكر القائد عبدالله أوجلان".

وتابعت هيفي حديثها بالقول" بفضل التضحيات أصبحنا أصحاب جيش خاص بالمرأة، لذا العدو يستهدف المرأة الحرة بشكل مستمر إلا أنه لن يثني من عزيمتنا وسنواصل نضال التحرر حتى نحرر مناطقنا ونصل إلى سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية وفق دستور يحمي جميع المكونات وبالأخص المرأة".

وبدورها ألقت الإدارية في مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا ريحان لوقو كلمة قالت فيها: "نبارك هذا اليوم على المرأة المناضلة الحرة التي استطاعت أن تناضل في جبهات القتال والتي نظمت المجتمع وحمته، والتاريخ شاهد بأن المرأة هي التي نظمت الحياة هنا، فالقرن الحادي والعشرين هو بقيادة وتنظيم المرأة الحرة".

وأكملت حديثها بالقول" بروح المرأة التي نظمت المجتمع ومشاركتها في جميع الميادين تحررت مناطقنا من القوى الإرهابية وقد كان لقوى الأمن الداخلي المرأة وحماية المرأة دور مهم في تنظيم المجتمع وتحريره، لذا علينا تصعيد النضال حتى تحقيق حياة حرة ومجتمع حر كريم".

ومن ثم قدمت فرقة ألانيا التابعة لمركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان مجموعة من الأغاني التراثية الكردية.

وانتهت الحفلة بعقد حلقات من الدبكة.

(ك ع- ع ع/ل)

ANHA