قوى الأمن الداخلي تزيل قذيفة هاون من مخلفات داعش في مدينة الرقة

وحسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي فقد ورد بلاغ من غرفة العمليات المركزية مفاده وجود جسم غريب بالقرب من مصبغ شمال المدينة، لتباشر على إثره قوى الأمن بالتنسيق مع فريق الهندسة بالتوجه إلى المكان المذكور وفرض طوق أمني وإبعاد المواطنين حفاظاً على سلامتهم.

حيث باشر فريق الهندسة بالكشف على الجسم ليتبين أنه عبارة عن قذيفة هاون من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي تزن 40 كيلو غرام لتتم إزالتها دون وقوع أي أضرار تذكر.

وأهابت قوى الأمن بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع قواعد السلامة عند رؤية أي جسم مشبوه والإبلاغ الفوري لأقرب مركز لقواتها حفاظاً على السلامة العامة.

(ف)