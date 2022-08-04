قوى الأمن الداخلي تزيل كمية من مخلفات داعش في الرقة

قال الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا إن قواتهم أزالت أمس الأربعاء 3 آب /أغسطس بقايا من مخلفات داعش في مدينة الرقة.

حول تفاصيل العملية قال الموقع: "بعد ورود بلاغ لقواتنا عن وجود أجسام غريبة في منطقة دوار البرازي بأحد الأحياء المجاورة للدوار، سارعت قواتنا بالتنسيق مع فريق الهندسة والتواجد في المكان المذكور، حيث باشر أعضاء قواتنا بفرض طوق أمني وإبعاد المواطنين حفاظاً على سلامتهم.

كما قام فريق الهندسة بالكشف عن الأجسام المشبوهة ليتبين أنها بقايا قذائف هاون قديمة تعود لتنظيم داعش الإرهابي، حيث تمت إزالتها ونقلها دون وقوع أي أضرار أو خسائر تذكر".

وأهابت قوى الأمن الداخلي المواطنين "بضرورة الإبلاغ عن أي أجسام غريبة أو مشبوهة الى أقرب مركز لقواتنا حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا".

(س ر)