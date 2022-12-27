قوى الأمن الداخلي تواصل ملاحقة أفراد العصابة الإجرامية

وذكر الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي أن قواتهم تمكنت اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر / كانون الأول من تحديد اختباء اثنين من أفراد العصابة حيث تمت مداهمة المكان.

وجاء في البيان أيضاً "قام المطلوبان بإطلاق النار على قوى العمليات بأسلحة الكلاشنكوف و المسدسات، لتشتبك قواتنا معهما و استمر الاشتباك لما يقارب الساعة و النصف، دون أن يسلم المطلوبان نفسهما، حيث استخدما أيضاً في الاشتباك مع قواتنا 27 قنبلة يدوية".

وأفادت قوى الأمن الداخلي أن أحد أفراد العصابة قتل جراء الاشتباكات فيما تم القبض على الآخر بعد إصابته.

وأكدت أن قواتهم تواصل ملاحقة "كافة المجرمين الذين يهددون أمن و أمان شعبنا و يرتكبون الجرائم بحقهم وبحق ممتلكاتهم".

وكانت قوى الأمن الداخلي ذكرت، الجمعة، أن قواتهم تمكنت خلال عملية مداهمة خاصة "من إلقاء القبض على 6 مجرمين خطرين بعد تحديد الأماكن المتوارين فيها عن الأنظار في إحدى المنازل بمدينة قامشلو فيما تمكن 4 آخرون من الفرار. وأكدت قوى الأمن الداخلي أن المجرمين المذكورين مطلوبين في قضايا جنائية مختلفة، منها التشليح و المخدرات والسرقة.

ANHA