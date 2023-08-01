قوى الأمن الداخلي تُلقي القبض على متزعم لمرتزقة داعش في دير الزور

أصدرت قوى الأمن الداخلي اليوم بياناً أعلنت فيه إلقاء القبض على متزعم لمرتزقة داعش، جاء فيه:

"بعملية أمنية ناجحة لقواتنا الخاصَّة ” H.A.T ” فجر يوم الإثنين 31 تموز/يوليو ألقت القبض على أحد أُمراء خلايا تنظيم داعش الإرهابي شمال دير الزور.

ضمن عمليات قواتنا الأمنية الهادفة والناجحة في ضرب أوكار خلايا التنظيمات الإرهابية والقبض عليهم، بعد متابعة ومراقبة تحركاتها بشكلٍ دقيق لتحديد موقعها من قِبل جهاز الأمن العام وبدعم وإسناد من التحالف الدولي، نفذت قواتنا الخاصَّة عملية ناجحة بخطوات مدروسة بكل دقة في مداهمة وكر أمير لداعش وهو مسؤول عن تمويل عناصر التنظيم الإرهابي بالمال بهدف تنفيذ خططهم الإرهابية لاستهداف مناطقنا، حيث تم القبض عليه وضبط ما بحوزته من أسلحة وأجهزة اتصال.

إن قواتنا تؤكد لشعبنا استمرارها في ملاحقة فلول الإرهابيين الذين يحاولون العبث بأمن وأمان مناطقنا".

وفككت الوحدات الهندسية التابعة لقوى الأمن الداخلي عبوة ناسفة في إحدى البيوت المهجورة بمدينة الحسكة.

(ف)