قوى الأمن الداخلي تتصدى لهجوم انتحاري في الحسكة

وأصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي - شمال وشرق سوريا بياناً أعلنت فيه تصدي قواتها لهجوم انتحاري نفذه اثنين من مرتزقة داعش في مدينة الحسكة.

وجاء في نص البيان:

"حاول عنصران انتحاريان من عناصر مرتزقة داعش الذين كانا يرتديان الزي العسكري لقوات قسد اليوم الجمعة 31 مارس / آذار التسلل إلى مركز قوى الأمن الداخلي في حي النشوة التابع لمدينة الحسكة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر وعلى إثرها نفذا هجوم انتحارياً.

وقد تمكنت قواتنا، قوات الأمن الداخلي من صد محاولة التسلل. بعد اشتباك دام لمدة عشر دقائق تم افشال محاول الهجوم هذه، حيث تم قتل عنصرا داعش الانتحاريين وتمّ ضبط سلاحين كلاشنكوف و20 مخزن لسلاح كلاشنكوف و8 قنابل يدوية وحزامين ناسفين. حيث قامت قواتنا ببدء تحقيقٍ موسع للكشف عن ملابسات الهجوم.

إننا كالقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي نؤكد بأننا سنعمل بكل طاقاتنا إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية لإفشال كافة المخططات الإرهابية التي تحاول ضرب أمن واستقرار مناطقنا. كما ندعو جميع شعبنا في المنطقة لأخذ الحذر من هكذا

هجمات وتبلغ الجهات المعنية حول أي محاولات مشبوهة."