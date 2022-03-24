قوى الأمن الداخلي تتلف 500 كغ من المتفجرات في دير الزور

وحسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي فقد أتلف خبراء المتفجرات العديد من الألغام والعبوات الناسفة من مخلفات المعارك في دير الزور.

وقال الموقع إن قواتها تمكنت من إزالة وإبطال مفعول هذه الألغام والعبوات الناسفة إثر ورود بلاغات من المواطنين بوجودها من الأحياء السكنية، حيث تم جمعها في مستودعات آمنة بعيداً عن التجمعات السكنية, لتنقلها القوات إلى أماكن غير مأهولة وتفجيرها؛ حفاظاً على سلامة المواطنين.

أضاف الموقع إن هذه المواد عبارة عن حشوات صاروخية وقذائف وألغام وعبوات وأحزمة ناسفة وتجاوز وزنها 500 كغ من مادة (TNT) شديدة الانفجار.

(ف)