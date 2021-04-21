قوى الأمن الداخلي تسيطر على الحاجز المؤدي إلى داخل حي الطي

وقال مراسلنا إن قوى الأمن الداخلي تمكنت من السيطرة على الحاجز الذي انطلق منه الهجوم على قوى الأمن الداخلي، مساء اليوم.

واستقدمت قوى الأمن الداخلي المزيد من التعزيزات بالعدد والعتاد إلى قبالة حي الطي الواقع تحت سيطرة ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق.

وفي سياق متصل، تشهد مدينة الحسكة استنفاراً لقوى الأمن الداخلي تحسباً لأي هجوم قد تشنه ميليشيا الدفاع الوطني التي تتمركز في مربع صغير ضمن المدينة.

هذا، ومن المتوقع أن تصدر قوى الأمن الداخلي بياناً للكشف عن تفاصيل الهجوم الذي شنته ما تسمى بميليشيا الدفاع الوطني.

(أ م/م)

ANHA