أخبار عاجلة!​​​​​​​ما تسمى بميليشيا الدفاع الوطني تواصل الهجوم على قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي تسيطر على الحاجز المؤدي إلى داخل حي الطي

سيطرت قوى الأمن الداخلي على الحاجز المؤدي إلى حي الطي في مدينة قامشلو والذي كان تسيطر عليه ما تسمى بمليشيا الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق.
خبر 2021-04-21T00:30:00 قامشلو

وقال مراسلنا إن قوى الأمن الداخلي تمكنت من السيطرة على الحاجز الذي انطلق منه الهجوم على قوى الأمن الداخلي، مساء اليوم.

واستقدمت قوى الأمن الداخلي المزيد من التعزيزات بالعدد والعتاد إلى قبالة حي الطي الواقع تحت سيطرة ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق.

وفي سياق متصل، تشهد مدينة الحسكة استنفاراً لقوى الأمن الداخلي تحسباً لأي هجوم قد تشنه ميليشيا الدفاع الوطني التي تتمركز في مربع صغير ضمن المدينة.

هذا، ومن المتوقع أن تصدر قوى الأمن الداخلي بياناً للكشف عن تفاصيل الهجوم الذي شنته ما تسمى بميليشيا الدفاع الوطني.

(أ م/م)

ANHA


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