أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي شمال وشرق سوريا اليوم بياناً أكدت فيه استكمال إجراءاتها الأمنية خلال اليوم الثاني من المرحلة الثانية لحملة الإنسانية والأمن، جاء فيه:

"استكملت قواتنا إجراءاتها الأمنية خلال اليوم الثاني من المرحلة الثانية لحملة الإنسانية والأمن، من خلال تمشيط وتفتيش عدد كبير من الخيم في الفيز الأول، حيث تمكنت قواتنا من إلقاء القبض على 27 عنصراً إرهابياً كانوا ضمن الخلايا النائمة التي تعمل على ضرب الاستقرار في المخيم وخلق حالات من الفوضى داخله، إضافةً لذلك فقد عثرت قواتنا خلال التفتيش على 5 خنادق كان يستخدمها عناصر الخلايا للاختباء والتخفي بعد القيام بعملياتهم التي كانت تهدد حياة قاطني المخيم، بالإضافة إلى تنظيم بيانات القاطنين في الخيم التي تم تفتيشها".

(ف)