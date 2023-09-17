قوى الأمن الداخلي تصدر بياناً حول الهجوم الجوي للاحتلال التركي على طريق عامودا - قامشلو

استهدفت طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال التركي بعد ظهر اليوم، سيارة على طريق قامشلو- عامودا.

المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي أصدر بياناً بصدد هجوم الاحتلال، وأشار فيه أن الطائرة "قصفت المدنيين الذين حاولوا إسعاف المصابين".

كما أعلن المركز استشهاد اثنين من أعضاء قوى الأمن الداخلي وإصابة 8 أشخاص.

وجاء في البيان:

"يستمر الاحتلال التركي بعدوانه الهمجي على مناطقنا حيث استهدف بطائرة مسيّرة بعد ظهر اليوم سيارة تابعة لقواتنا على الطريق الواصل بين مدينتي قامشلو وعامودا، حيث استشهد اثنين من رفاقنا.

كما قصفت الطائرة المسيّرة المدنيين الذين حاولوا إسعاف المصابين، أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة.

حيث سيتم نشر كامل التفاصيل في بيان لاحق".

(سـ)