قوى الأمن الداخلي تقبض على شخصين يروّجان للمخدرات في منبج

وقال الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، أن قواتهم ألقت يوم أمس الاثنين (13 كانون الأول/ديسمبر) القبض على شخصين يقومان بالترويج للمواد والحبوب المخدرة في مدينة منبج.

وزاد الموقع قائلاً: "ببلاغ مقدم إلى أحد مراكزنا الأمنية مفاده وجود شخصين يعملان بترويج المخدرات والمتاجرة بها، باشرت مكافحة الجريمة بالرصد والمتابعة وبعد إثبات تورطهما بالأدلة التي تدينهما تم القبض عليهما وبحوزتهما كمية من المواد والحبوب المخدرة:

_625 كبتاغون.

_2 غرام من مادة الحشيش المعجون.

_3 غرام من مادة إتش بوز".

فيما نقل الموقع عن أحد أعضاء المكافحة "أنهما (المروّجان) بعد التحقيق معهما اعترفا بترويج المواد المخدرة والمتاجرة بها لقاء مبالغ مالية كبيرة، ليتم بعد ذلك تحويلهما إلى هيئة النيابة العامة لينالا عقابهما وفق ما ينص عليه القانون".

وأضاف "ننوه للإخوة المواطنين أن هذه الآفة لها أضرار جسيمة على المجتمع والأفراد على حدٍ سواء لما لها من نتائج سلبية في هدر طاقات الشباب والعبث بمستقبلهم وإعاقة تطور المجتمع ولذلك يتوجب على كل فرد منا مكافحة هذه السموم وإبلاغ أقرب مركز لقواتنا للحد من انتشارها ومحاسبة من ينشرونها بين أبناء شعبنا".

(س ر)