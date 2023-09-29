قوى الأمن الداخلي تقبض على متعاطٍ ومروّج للمخدرات في قامشلو

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي اليوم، بياناً إلى الرأي العام، حول إلقائها القبض على مروّج للمخدرات في قامشلو، جاء في نصه:

"ألقت قواتنا في مكافحة المخدرات الأحد 24 أيلول، القبض على متعاطٍ ومروّج للمواد المخدرة في مدينة قامشلو.

بعد ورود معلومات مؤكدة لمكافحة المخدرات عن وجود شخص يقوم ببيع حبوب مخدرة في منزله، قامت قواتنا بمتابعة شخص بعد الاشتباه بتحركاته وبعد عمليات من التحري وجمع المعلومات التي تثبت إدانته، قامت قواتنا بمداهمة مُحكمة لمنزله وإلقاء القبض عليه وعُثر بحوزته على:

-27 جزء من الغرام لمادة الكريستال

-3 حبوب من نوع هيكزل

-7 حبات من ناد القنبز بذور مادة الحشيش

-90 جزء من الغرام لمادة الحشيش المعجون

بالإضافة إلى أدوات ومعدات للتعاطي ومسدس معدّل معه عدد من طلقات سلاح الدوشكا وبمبكشن.

وأثناء التحقيق معه اعترف بتعاطي وبيع المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية، ليُحال بعدها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

(ل م)