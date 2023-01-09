قوى الأمن الداخلي تقبض على مروج للمواد المخدرة في الرقة

ووفق ما نشره المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، فإن المروج تم القاء القبض عليه يوم أمس الأحد، في مدينة الرقة بعد جمع الأدلة والثبوتيات حول تورطه.

ووفق المركز، ضبط بحوزته، مواد مخدرة ومواد تستعمل لتعاطيها وأسلحة.

وهي بحسب الخبر المنشور:"

_ 3.22 غرام من مادة الكريستال المخدرة و85.50 غرام من مادة الكريستال - ”32.75 غرام من مادة الحشيش المخدر و حب غبتاغون مخدر عدد 3 - إبر ترامدول عدد 4 - مسدس معدل عيار 7 ملم عدد 1- سلاح صيد عدد1 - علبة غاز عدد 2- غاز سفري يستخدم لصناعة المشارب عدد 1- أركيلة معدلة تستخدم لتعاطي مادة الكريستال عدد 1- قطع تبديل سلاح عدد 5 - ميزان ألكتروني عدد 1 - مشارب كريستال عدد 4 - سلاح أبيض عدد 1 و150 يورو ".

هذا وأثناء التحقيق مع الجاني اعترف بترويجه للمواد المخدرة لقاء مبالغ مالية، ليتم تحويله الى هيئة النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

(سـ)

ANHA