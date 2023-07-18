قوى الأمن الداخلي تقبض على مروّج للمواد المخدرة

أوضح الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي، أن قوات المكافحة تمكنت من القبض على مروّج للمواد المخدرة في مدينة الحسكة بمقاطعة الجزيرة.

ونوّهت القوات أنه "بعد ورود معلومات لمكافحة المخدرات تُفيد بوجود شخص يروج للمواد المخدرة في المدينة، على إثر ذلك باشر أعضاء المكافحة عمليات التحري المكثّفة لتحديد هويته، وبعد الاشتباه بشخصٍ وجمع المعلومات والأدلة حول تورطه، قامت قواتنا بإلقاء القبض عليه بكمين مُحكَم وضُبط بحوزته (1500) حبة مخدرة".

وأكدت قوى الأمن الداخلي أن "قواتنا مستمرة بعملها في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة لبناء مجتمع زاهر ومشرق، ونُهيب الأهالي بالإبلاغ سريعاً عن أي شخص مشبوه بتعامله بهذه المواد الضارة".

(ل م)