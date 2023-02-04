قوى الأمن الداخلي تقبض على مروّج للمخدرات في الحسكة

وحسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي، فإن قوات مكافحة المخدرات ألقت القبض على المروّج، الثلاثاء (24 كانون الثاني/ يناير الماضي)، وذلك بعد جمع الأدلة والثبوتيات حول تورطه.

كما ضُبِطَ بحوزته وفقاً للموقع، المواد التالية:

"1- 1346 حبة كبتاغون

2- 129غرام من مادة الحشيش

3- 20حبة من حبوب البيوغابالين عيار 150

4- 18 حبة انديترو

5- 60 حبة فوستان

6- 500 دولار مزور

7- نصف غرام كريستال

8- حبتين من الترامادول".

كما أفاد موقع قوى الأمن الداخلي، بأنه أثناء التحقيق مع الجاني اعترف بتعاطيه وترويجه للمواد المخدرة لقاء مبالغ مالية، لتقوم القوات بتحويله بالإضافة إلى المواد المضبوطة لهيئة النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

(س ر)