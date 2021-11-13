قوى الأمن الداخلي تقبض على خلية لداعش هاجمت مركز استقبال في مخيم الهول

وأصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي – شمال وشرق سوريا، اليوم بخصوص الهجوم الذي تعرض له مركز استقبال ضمن مخيم الهول فجر اليوم السبت.

وجاء في نص البيان:

"قامت احدى الخلايا النائمة لداعش ضمن مخيم الهول بالهجوم على مركز الاستقبال ضمن المخيم الساعة الثالثة والنصف فجراً من يوم الجمعة الموافق للثاني عشر من شهر تشرين الثاني / نوفمبر، بالأسلحة الخفيفة لتسارع قواتنا بصد الهجوم الذي نجم عنه فقدان شخصين من قاطني المخيم لحياتهما كانا يتواجدان في مركز الاستقبال وعملت قواتنا على البحث عن عناصر الخلية الذين انسحبوا وتَخَفوا ضمن قاطني المخيم.

وقد بدأت قواتنا منذ لحظة صد الهجوم بتحقيقات موسعة ودقيقة للوصول إلى الخلية الإرهابية وتوقيف عناصرها وتأمين حياة قاطني المخيم.

إننا في قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا وفرنا كل امكانياتنا المتاحة لضبط الوضع الأمني في مخيم الهول الذي يجمع الآلاف من عوائل عناصر تنظيم داعش الإرهابي ومن جنسيات مختلفة، ولكن مخيم الهول هو معضلة دولية وعلى جميع القوى الدولية الوقوف أمام مسؤولياتها في حل هذه المعضلة علماً أن قواتنا تعمل جاهدة وبمختلف الطرق والإمكانيات لتوفير بيئة جيدة لقاطني المخيم حتى يتم التوصل لحل دائم لمعضلة مخيم الهول".

(م)

ANHA