قوى الأمن الداخلي تقبض على 11 شخصاً 5منهم من خلايا داعش بمخيم الهول

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا اليوم بياناً أكد فيه إلقاء القبض على 11 شخصاً خمسة منهم من خلايا داعش النائمة، جاء فيه:

"بعد وصول معلومات لقواتنا حول أماكن تواجد بعض مرتزقة خلايا داعش النائمة ضمن المخيم، بدأت قواتنا عملية مداهمة خاصة فجر اليوم الساعة الرابعة في الفيز الأول بمخيم الهول، حيث تمكنت قواتنا من إلقاء القبض على 11 شخصاً خمسة منهم من عناصر داعش النائمة، والتحقيق بدأ مع الستة البقية حول شبهة انتمائهم لداعش، حيث سيتم نشر نتائج التحقيقات حول هؤلاء الأشخاص فور انتهائها".

(ف)