قوى الأمن الداخلي تنشر اعترافات خلية تابعة للاستخبارات التركية استهدفت شخصيات ومرافق حيوية في الرقة

ونشرت قوى الأمن الداخلي، تقريراً مصوراً، اعترفت فيه خلية "جند الحرمين" التابعة للاستخبارات التركية بتنفيذها تفجيرات في محطة الفروسية لتوليد الطاقة الكهربائية ومحطة العدنانية لضخ المياه في الرقة.

وبحسب التقرير الذي نشرته قوى الأمن الداخلي على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، فإن الخلية تتألف من المرتزقة: "عبدالحليم الشعيب (مواليد الرقة 1984)، محمود حسين الصالح (مواليد رأس العين 1977) مصطفى محمد المحمد (الرقة 1995) مهند محمد الخلف (مواليد الرقة 1998) ياسر محمد الأحمد (مواليد الرقة 1999)".

ووفقاً للتقرير؛ فإن مهمة الخلية كانت شل البنى التحتية الخاصة بالكهرباء والمياه في المنطقة وحرق سيارات تتبع للمجالس المدنية في المدينة وريفها.

ونفذت خلية "جند الحرمين" التي ألقي القبض عليها من قبل جهاز الأمن العام التابع لقوى الأمن الداخلي في الرقة، استهدافاتها استكمالاً للأعمال الإرهابية التي كانت تنفذها خلية "جند الفرات" الداعمة بالمتفجرات والعبوات الناسفة لها.

فيما حصل جهاز الأمن العام على معلومات أمنية دقيقة تؤكد صرف مبلغ بأكثر من 10 آلاف دولار أميركي من داعمي الخلية، على ما أفاد التقرير.

وروى المرتزقة تفاصيل الهجمات التي نفذوها ضد محطتي الفروسية لتوليد الكهرباء والعدنانية لضخ المياه، ومحاولاتهم لحرق سيارة "وزير التربية" و "الشيخ حمادي من مزرعة القحطانية".

(س ر)