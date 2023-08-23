قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على تُجَّار للآثار في عين عيسى

حسب الخبر الذي نشره الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي فقد "تمكنت قوات مكافحة الجريمة يوم الأربعاء 16 آب / أغسطس من القبض على ثلاثة أشخاص يتاجرون بالآثار في مدينة عين عيسى بمقاطعة الفرات".

وأضاف الموقع "في سياق المتابعة المستمرة لقواتنا لمكافحة جميع الأعمال غير القانونية والقبض على المتورطين فيها، ونتيجةً للجهود الكبيرة والمتابعة الحثيثة، اشتبه أعضاء المكافحة بثلاثة أشخاص يبيعون القطع الآثرية في المدينة، حيث تمت مراقبتهم بشكلٍ دقيق وجمع المعلومات التي تُثبت إدانتهم والتأكد من تورطهم، لتقوم قواتنا بنصب كمينٍ مُتقن والقبض عليهم وعُثر بحوزتهم على 9 قطع آثرية بينها قطع فخارية .

حيث قامت قواتنا بتحويلهم لهيئة النيابة العامَّة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم."

(ف)