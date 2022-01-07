قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على تاجر أسلحة شمال الرقة

حسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي، فقد قُدّم بلاغ لأحد مراكزها الأمنية حول عمل شخص في تجارة الأسلحة الفردية الحربية، حيث باشرت قوات مكافحة الجريمة الرصد والتحري، وبعد جمع الأدلة التي تدين تورطه في تجارة الأسلحة قامت بمداهمة منزله في كمينٍ مُحكم، وضُبط بحوزته العديد من الأسلحة وهي:

- سلاح كلاشنكوف / أخمص حديد + أخمص خشب.

- مسدس عيار 7 مم عدد 2

- مخازن عدد 2

- سلاح بومبكشن عدد 1

- سبطانات بومبكشن عدد 6

أفاد أحد أعضاء قوات المكافحة أنه، خلال التحقيق، اعترف الرجل بتجارة الأسلحة والاحتيال على المواطنين من خلال بيعهم الأسلحة بشكلٍ غير قانوني؛ لقاء مبالغ مالية كبيرة.

فيما تم تحويله إلى النيابة العامة لينال جزاءه العادل، بحسب ما ينص عليه القانون.

(ف)