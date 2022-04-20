قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على شخص يتعامل بالدولار المزور في الرقة

قال الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي - شمال وشرق سوريا، إن قواتهم في مكافحة الجريمة بالرقة، ألقت القبض على شخص يتعامل بالعملة الأميركية المزورة، أمس الثلاثاء 19 نيسان/ أبريل.

وأضاف الموقع أن قواتهم ألقت القبض عليه بكمين مُحكم، وبحوزته مبلغ مالي مزور قدره 600 دولار أميركي، إثر ورود بلاغ من أحد أصحاب محال الصرافة، مفاده وجود شخص لديه عملة مزورة يتعامل بها في سوق بلدة الحوس.

وحوّلت قوى الأمن الجاني مع المبلغ المضبوط إلى هيئة النيابة العامة أصولاً لينال جزاء أفعاله وفق ما ينص عليه قانون العقوبات، وذلك بعد التحقيق معه واعترافه باستخدامه العملة المزورة، بحسب الموقع.

(س ر)