قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على شبكة لتجار السلاح في كوباني

أصدرت قوى الأمن الداخلي في إقليم الفرت اليوم بياناً إلى الرأي العام، حول إلقاء فرع الجريمة المنظمة، اليوم، القبض على 7 أشخاص، وهم عبارة عن شبكة لتجارة وسرقة الأسلحة في مقاطعة كوباني.

وجاء في نص البيان:

"تمكنت مكافحة الجريمة المنظمة، اليوم الأحد، التاسع عشر من نيسان من القبض على شبكة تجارة وسرقة سلاح في مقاطعة كوباني.

بعد عمليات الرصد والتحري لأكثر من ثلاثة أسابيع، استطاعت مكافحة الجريمة المنظمة توقيف سبعة أشخاص يقومون بسرقة وتجارة الأسلحة، ومقسمين على ثلاث مجموعات، سرقة السلاح، وتعديل مواصفاته، وبيعه.

وأفاد الإداري في مكافحة الجريمة المنظمة بمصادرة سلاح كلاشينكوف عدد اثنين وسلاح بيرنو عدد ثلاثة، بالإضافة إلى قطع تبديل متنوعة لأغلب أنواع الأسلحة، وعدة مسح ودق أرقام الأسلحة، وتمويه مواصفاتها.

الجدير بالذكر أن قواتنا تمنع حمل السلاح والتجارة به، كونه جُرم جنائي قد يؤدي إلى وصول السلاح لأشخاص تسيء استخدامه".

(د ج)