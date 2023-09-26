قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على شبكة لصوص

كثرت في الآونة الأخيرة عمليات نشل الحقائب من على الدرجات النارية في مدينة الحسكة، ما آثار سخط المواطنين، وعليه اتخذت قوى الأمن الداخلي تدابير أمنية مكثفة، وتمكنت من إلقاء القبض على شبكة من اللصوص.

وأفاد مصدر من قوى الأمن الداخلي لمراسلة وكالتنا، أن الشبكة التي ألقي القبض عليها مكونة من 4 أشخاص، ويقومون بعمليات نشل للحقائب ولهواتف المواطنين داخل مدينة الحسكة.

وبحسب المصدر، فإن التحقيق لا يزال مستمراً مع افراد الشبكة للقبض على الأخرين ممن على صلة بهم، التي تمارس مثل هذه الأعمال وسيتم تسليمهم أصولاً للعدالة.

(م ح)

ANHA