قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على شبكة لصوص

أوضح الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي، أن قوات مكافحة الجريمة التابعة للقوى ألقت القبض على شبكة مؤلفة من 9 أشخاص تقوم بسرقة الدراجات النارية في ناحية كركي لكي يوم الأحد 16 نيسان المنصرم.

ونوهت القوات إلى أنه: "في إطار عمل مكافحة الجريمة وضبط أعمال الفساد توصلت لشبكة سارقين، بعد عمليات من التحري وجمع المعلومات عنهم وإثبات إدانتهم، تم إلقاء القبض عليهم بكمينٍ مُحكم وضُبِطَ بحوزتهم 7 درجات نارية".

وتم تحويل اللصوص إلى هيئة النيابة العامة أصولاً.

وأكدت قوى الأمن الداخلي أن قواتهم تستمر: "بملاحقة كل من يحاول سرقة ونهب ممتلكات شعبنا واسترجاعها لهم لحفظ الأمن في مناطقنا".

(س ر)