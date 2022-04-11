قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على سارق في مدينة الرقة

وحسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي فقد تقدم أحد المواطنين ببلاغٍ لأحد مراكزها الأمنية مفادهُ سرقة مبلغ مالي من محله بحي الصناعة في مدينة الرقة، ليباشر أعضاء مكافحة الجريمة بالرصد والتحري وجمع المعلومات ليتم الاشتباه بشخص وبعد جمع الثبوتيات والأدلة، تم مداهمة منزله وإلقاء القبض عليه وبحوزته المبلغ المسروق وقدره "4320" دولار أميركي.

وأضاف الموقع "من خلال التحقيق اعترف الجاني أنه قام بعملية السرقة بعد التخطيط لها، ليتم تحويله مع المبلغ المسروق إلى هيئة النيابة العامة أصولاً لاستكمال الإجراءات القانونية العادلة بحقه".

(ف)