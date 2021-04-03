قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على قاتل محامي في قامشلو

هذا وأصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي_ شمال وشرق سوريا، اليوم السبت، بيانًا إلى الرأي العام، جاء فيه:

"تداولت عدة صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبر مقتل المحامي "حسن رشيد الحوار" الذي قُتل يوم الأربعاء 31 مارس/ آذار داخل مطعم باب الحارة بمدينة قامشلو، إضافةً إلى تأويل دوافع جريمة القتل والمنفذين.

إننا في قوى الأمن الداخلي نؤكد أن قواتنا تمكنت من إلقاء القبض على القاتل، يوم أمس الجمعة 2 أبريل/ نيسان، والتحقيقات مستمرة للكشف عن ملابسات القضية، وننوّه إلى أن الأخبار التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تعرقل سير عملية التحقيق والبحث في الدوافع الحقيقية لجريمة القتل، كما تحرض وبشكل غير مباشر على القتل، حيث سيتم نشر نتائج التحقيقات للرأي العام فور الانتهاء منها، وتقديم الجاني إلى القضاء".

ANHA