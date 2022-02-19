قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على مروج للمواد المخدرة في الرقة

وحسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي فإنه "وخلال عمليات الرصد والتحري توصلت قوات مكافحة الجريمة للاشتباه بأحد الأشخاص يقوم بترويج المخدرات في بلدة الحزيمة، ومن خلال ملاحقته وتعقب تحركاته وجمع الأدلة والثبوتيات التي تدينه تم إلقاء القبض عليه الخميس الفائت 17 شباط كما ضبط بحوزته:

1- ميزان إلكتروني عدد (1)

2- وزنات عدد (5)

3- حشيش مخدر (12)غرام

4- أتش بوز (15) غرام

5- حب بوغابلين عدد (8)

6- حب ترامادول عدد (6)

7- قليون يستخدمه لتعاطي مادة الأتش بوز.

أثناء التحقيق اعترف الجاني بترويجه للمخدرات لقاء مبالغ مالية، حيثُ تم تحويله إلى النيابة العامة لينال جزاءه العادل وفق ما ينص عليه القانون".

(ف)