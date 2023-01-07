قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على مروّجين للمواد المخدرة في منبج

ضمن عمليات مكافحة الجريمة، ألقت قوات مكافحة الجريمة التابعة لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، أول أمس الخميس 5 كانون الثاني، على شخصين متورطين في ترويج المخدرات في مدينة منبج، وضبطت بحوزتهما المواد التالية بحسب الموقع الرسمي للقوى:
ـ 199 حبة من نوع بروتيكارا
ـ كلاشنكوف عدد 1
ـ 69 طلقة عيار 9 ملم
ـ طلق سلاح صيد من نوع بومبكشن عدد 10
وخلال التحقيق معهما، اعترف الشخصان بترويجهما للمخدرات وبيعها لقاء مبالغ مالية.
ووفق ما نشره الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا سيتم تحويلهما إلى هيئة النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
(ل م)