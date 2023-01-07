قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على مروّجين للمواد المخدرة في منبج

ألقت قوات مكافحة الجريمة، أول أمس الخميس، القبض على مروّجين اثنين للمواد المخدرة في مدينة منبج، وستقوم بتحويلهما إلى هيئة النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.
خبر 2023-01-07T11:12:00 مركز الأخبار

ضمن عمليات مكافحة الجريمة، ألقت قوات مكافحة الجريمة التابعة لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، أول أمس الخميس 5 كانون الثاني، على شخصين متورطين في ترويج المخدرات في مدينة منبج، وضبطت بحوزتهما المواد التالية بحسب الموقع الرسمي للقوى:

ـ 199 حبة من نوع بروتيكارا

ـ كلاشنكوف عدد 1

ـ 69 طلقة عيار 9 ملم

ـ طلق سلاح صيد من نوع بومبكشن عدد 10

وخلال التحقيق معهما، اعترف الشخصان بترويجهما للمخدرات وبيعها لقاء مبالغ مالية.

ووفق ما نشره الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا سيتم تحويلهما إلى هيئة النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

(ل م)


إقرأ أيضاً