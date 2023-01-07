قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على مروّجين للمواد المخدرة في منبج

ضمن عمليات مكافحة الجريمة، ألقت قوات مكافحة الجريمة التابعة لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، أول أمس الخميس 5 كانون الثاني، على شخصين متورطين في ترويج المخدرات في مدينة منبج، وضبطت بحوزتهما المواد التالية بحسب الموقع الرسمي للقوى:

ـ 199 حبة من نوع بروتيكارا

ـ كلاشنكوف عدد 1

ـ 69 طلقة عيار 9 ملم

ـ طلق سلاح صيد من نوع بومبكشن عدد 10

وخلال التحقيق معهما، اعترف الشخصان بترويجهما للمخدرات وبيعها لقاء مبالغ مالية.

ووفق ما نشره الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا سيتم تحويلهما إلى هيئة النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

(ل م)