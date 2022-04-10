قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على مروّجيْن للمخدرات في منبج

ألقت قوات مكافحة الجريمة القبض على شخصين يقومان بترويج المواد المخدرة في مدينة منبج، أمس السبت، على ما أفاد الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا.

وقال: "ضمن سلسلة المتابعة وملاحقة ملفات الترويج من قبل قواتنا، توصل أعضائنا في مكافحة الجريمة إلى شخصين يعملان في ترويج المواد المخدرة بالمدينة، وبعد جمع الأدلة والثبوتيات التي تثبت تورطهما تم إلقاء القبض عليهما بكمين محكم".

وبحسب الموقع فقد ضُبِطَ بحوزة المروّجيْن 564 حبة من نوع كبتاغون، أثناء التحقيق معهما اعترفا بترويجهما للمواد المخدرة لقاء مبالغ مالية، ليتم تحويلهما إلى هيئة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

كما أكد الموقع أن قواتهم تعمل جاهدة على ملاحقة جميع مروجي المواد المخدرة لمنع انتشارها وترويجها بين الشباب لخلق مجتمع هادف وبناء.

(س ر)