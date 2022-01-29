قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على مروّج للمواد المخدرة

وحسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي، فقد "اشتبهت قوات مكافحة الجريمة من خلال عمليات الرصد والتحري بقيام أحد الأشخاص بالترويج للمخدرات في المنطقة، وبعد ملاحقته وتعقّب تحركاته وجمع الأدلة التي تؤكد إدانته، تم إلقاء القبض عليه يوم الأربعاء 26 كانون الثاني / يناير الجاري، وبحوزته 220 حبة كبتاغون.

أثناء التحقيق اعترف ببيعه المخدرات لقاء مبالغ مالية، حيث تم تحويله إلى النيابة العامة لينال جزاءه العادل.

والجدير بالذكر أن قوى الأمن الداخلي "مستمرة بمكافحة كل من يتعامل بهذه الآفة ويسعى إلى نشرها ومحاسبة كل مَن يتعدى على ممتلكات المواطنين الخاصة".

(ف)