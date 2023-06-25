قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على مروَّجَين للدولار الأمريكي المزور في الطبقة

أصدرت قوى الأمن الداخلي اليوم بياناً أكدت فيه إلقاء القبض على مروجين للدولار الأمريكي المزور في الطبقة، جاء فيه:

"ألقت قواتنا في مكافحة الجريمة يوم الثلاثاء 6 حزيران/يونيو القبض على شخصين يعملان بترويج العملة المزورة في مدينة الطبقة، في إطار المتابعة المستمرة لمكافحة عمليات ترويج العملة المزورة ونتيجةً للجهود المبذولة والمتابعة الحثيثة، توصل أعضاء قواتنا في مكافحة الجريمة لشخصين يروجان لعملة الدولار الأمريكي المزور في مدينة الطبقة بعد الاشتباه بتحركاتهما، وجمع الأدلة والثبوتيات حول تورطهما، قامت قواتنا بنصب كمينٍ مُتقن وإلقاء القبض عليهما كما عُثِرَ بحوزتهما ” 37,550 ” دولار أمريكي مزور.

حيثُ تم تحويلهما إضافةً مع المبلغ المزور لهيئة النيابة العامَّة لنيل الجزاء العادل بحقهما وفق القوانين والأنظمة".

(ف)