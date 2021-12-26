قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على لصين في الحسكة

وقالت قوى الأمن الداخلي – شمال وشرق وسوريا، على موقعها الرسمي، إن قوات مكافحة الجريمة ألقت القبض اليوم الأحد 26 كانون الأول/ديسمبر على شخصين بعد قيامهما بعملية سرقة في مدينة الحسكة.

وأضافت "تقدَّم أحد مواطنين ببلاغٍ مفاده تعرض منزلهُ للسرقة، وعلى إثرهِ باشر أعضائنا في المكافحة بالرَّصد والتحرِّي وجمع المعلومات ليتوصلوا لشخصين مشتبهاً بهما، حيثُ تم إلقاء القبض عليهما بعد جمع الثبوتيات والأدلة القاطعة كما ضُبطَ بحوزتهما:

- جهاز موبايل.

- خمس قطع ذهبية.

- جعبة ومخزنين كلاشنكوف وخنجر".

الجدير بالذكر أنه ستتم إحالتهما مع المضبوطات للنيابة العامة لينالا جزاءهما بالإضافةِ لإعادة المسروقات لأصحابها حسب الأصول، حسب ما أفاد الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا.

(س ر)