قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على خاطف أقدم على القتل

وأصدرت قوى الأمن الداخلي في منبج بياناً إلى الرأي العام يوم أمس، أكدت فيه أنها ألقت القبض على شخص نفذ عملية خطف وقتل بحق مواطن من أهالي مدينة منبج، حيث عُثر على جثة المغدور في 19 من شهر نيسان الجاري، فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن كامل تفاصيل الجريمة.

وجاء في نص البيان:

"في ظل تشديد الإجراءات الأمنية الاحترازية من قبل قواتنا العسكرية في تطبيق قرارات حظر التجوال في مدينة منبج، ألقت مكافحة الجريمة المنظمة قبل يومين القبض على شخص نفذ عملية خطف وقتل بحق المواطن "محمد حسين المستو" من أهالي المدينة، وذلك بعد بلاغ قدمه ذوو المواطن "محمد" عن اختفاء ابنهم.

وقد تم العثور على جثته بتاريخ التاسع عشر من شهر نيسان الجاري، مرمية في بئر بمحيط قرية الخطاف الواقعة جنوب شرق منبج، وبينت قواتنا ممثلة بمكافحة الجريمة المنظمة أن الشخص المنفذ لهذه العملية قيد التحقيق، فيما تعمل قواتنا على استكمال إجراءات التحقيق بالسرعة القصوى.

وإننا في قوى الأمن الداخلي في منبج نؤكد لشعبنا الاستمرار في صد كافة محاولات الفوضى وإثارة الفتن بين صفوف المدنيين ومحاسبة أصحابها بشكل عادل وصارم يضمن حقوق كافة الأطراف في المجتمع، بما يخدم واجبنا الأمني الهادف إلى نشر الأمن والسلام".

(كروب/ج)

ANHA