قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على أشخاص ساعدوا مجرمين على الاختباء لمرات عديدة في قامشلو

ضمن عمليات متابعة المجرمين الفارين وكل من يقدم لهم المساعدة، ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة قامشلو، اليوم الاثنين القبض على 3 أشخاص ممن قدموا المساعدة للمجرمين وساعدوهم على الاختباء لمرات عديدة.

وبتاريخ 22 كانون الأول الجاري، نفذت قوى العمليات في قوى الأمن الداخلي، عمليات مداهمة لأماكن اختباء مجرمين خطرين مطلوبين للعدالة.

وخلال المداهمة نتج اشتباك بين القوى والمجرمين أدى إلى مقتل أحدهم وإلقاء القبض على 6 آخرين وتمكن 4 منهم من الفرار، بحسب ما نشره المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا .

وخلال عملية الملاحقة، ومداهمة منازلهم عثرت قوى الأمن الداخلي يوم 25 كانون الأول على كميات كبيرة من المواد المسروقة إضافة لضبط أسلحة وعدد من القنابل اليدوية وألغام معدة للتفجير.

ووفق ما نشره المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا سيتم تقديم الأشخاص الثلاثة للنيابة العامة بعد استكمال إجراءات التحقيق الأولي معهم.

(سـ)