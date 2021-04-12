قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على أكبر شبكة لتهريب المخدرات

عقدت قوى الامن الداخلي في شمال وشرق سوريا، اليوم مؤتمراً صحفياً، القا خلاله الناطق الرسمي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، مؤتمر صحفيا بياناً، بصدد، اعتقال أكبر شبكة لتجارة المخدات وإفشال اكبر عملية تهريب للمواد المخدرة.

وذلك بحضور العشرات من الوسائل الإعلامي والصحفيين.

وجاء نص البيان:

"استكمالاً لحملة” الحياة مسؤولية” ضد المخدرات والتي أطلقتها قواتنا بتاريخ 25 من أيلول للعام الفائت 2020 حفاظاً على أمن المجتمع والفرد وسلامته، وصوناً للضوابط الأخلاقية والأعراف الأصيلة للمجتمع كواجب أخلاقي وقانوني وبعد انهاء مرحلتين من الحملة التي أنتجت توقيف العديد من التجار ومروجين المخدرات.

فقد عملت قواتنا في مكافحة الجريمة دون أن يثنيها أي عائق من القيام بواجبها تجاه المجتمع بكافة افراده ونتيجة للتحقيقات والمعلومات في تتبع طرق التهريب الرئيسية لدخول هذه المواد المخدرة ولقرابة الشهرين من المتابعة والتحري تمكنت قواتنا من كشف أحد النقاط الرئيسية التي يتم إدخال المواد المخدرة من خلالها إلى مناطقنا عبر نقاط التماس مع ما يسمى بالجيش الوطني المرتبط بالاحتلال التركي".

وعن كمية المواد التي تم ضبطها، إضافة لعدد من الأسلحة، فتابع البيان" تمكنت مكافحة الجريمة و بمساندة القوات الخاصة الـ( H.AT) من إفشال أكبر عملية تهريب للمواد المخدرة بتاريخ فجر يوم السبت التاسع من أبريل/ نيسان, لشبكة كبيرة من التجار خمسة منهم يعملون ضمن مناطقنا تم إلقاء القبض عليهم, و قد ضبط خلال العملية المواد التالية :

196000 حبة مخدرة من نوع كبتيكول

474 كف حشيش بأنواع مختلفة

11250 دولار أمريكي مزور

أسلحة نارية كان منها :

26 مسدساً مع ذخائرها

سلاحيّ قناص

بندقيتي صيد

مخازن درانكوف عدد 63

3 مخازن مسدسات إضافة للعديد من الحواسيب والهواتف النقالة".

بيان قوى الأمن الداخلي، اختتم بالتأكيد على الالتزام بواجب حماية الامن والامان في مناطق شمال وشرق سوريا، والاستمرار في حملة" الحياة مسؤولية" ." إننا في القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي إذ نؤكد لأبناء شعبنا على الوفاء بكافة التزاماتنا وواجباتنا تجاه حماية أمن و أمان الفرد و المجتمع من كافة أشكال الجرائم، فإننا نؤكد استمرارية حملتنا حملة ” الحياة مسؤولية ” حتى تحقيق أهداف الحملة و الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن و أمان المجتمع بكافة الطرق و الأساليب, فحربنا ضد المخدرات لا تقل أهمية من حربنا ضد الإرهاب الذي يعتبر المخدرات أحد أسلحته".

(م ح)

ANHA