قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على 6 مرتزقة من خلايا داعش في دير الزور

جاء ذلك خلال خبر نشره اليوم، المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا.

وحسب المركز "تمكنت قواتنا الخاصَّة H.A.T من القبض على 6 عناصر من خلايا تنظيم داعش الإرهابي بعملية ناجحة فجر يوم الأربعاء 18 تشرين الأول/ أكتوبر شرقي دير الزور.

نتيجةً لعمل قواتنا الأمنية في متابعة ملفات الخلايا والتنظيمات الإرهابية والقبض عليهم ومن خلال جهود استخباراتية كبيرة وتحقيقات مكثفة ومتابعة في ملاحقة وتعقب المشتبه بهم وجمع المعلومات الكافية حول عملهم الإجرامي، وبدعم ومشاركة من التحالف الدولي تم تحديد مواقع 6 عناصر إرهابية ينشطون بعمليات الاستهداف لمناطقنا، حيث قامت قواتنا الخاصَّة H.A.T بتنفيذ عملية أمنية ناجحة بمهارة عالية وسيطرة كاملة على المكان، حيث تم إلقاء القبض عليهم في وكرهم وضبط بحوزتهم سلاحي كلاشنكوف.

إن قواتنا الأمنية مستمرة بواجبها تجاه شعبنا ومناطقنا في ملاحقة الخلايا الإرهابية وتطهير كافة مناطقنا وتثبيت الأمن والاستقرار فيها".

(ف)