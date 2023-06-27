قوى الأمن الداخلي تكشف سجل إحدى عضواتها استشهدت في دير الزور

وأصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي اليوم بياناً أعلن فيه استشهاد إحدى عضواتها وهي تؤدي مهامها في الدفاع عن أرضها.

وجاء في البيان: "إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا وذوي الشهيدة “هند شعبان” وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم لحماية أهلهم وشعبهم ، ونؤكد أننا سائرون على درب الشهادة إلى أن يعم الأمن والسلام كافة مناطقنا في شمال وشرق سوريا".

وسجل الشهيدة بحسب البيان:

الاسم والنسبة: هند شعبان

اسم الأب: أحمد

اسم الأم: صباح

محل وتاريخ الولادة: جديد بكارة ١٩٩٣

مكان و تاريخ الانتساب : البصيرة ١٤-٧- ٢٠١٨

مكان و تاريخ الاستشهاد : دير الزور ٢٦-٦-٢٠٢٣

(ك)