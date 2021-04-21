قوى الأمن الداخلي تكشف سجل الشهيد خالد ملحم عثمان

وأصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا بياناً كشف فيه عن سجل الشهيد، وجاء في نص البيان:

"ارتقى عضو من قوات آساييش قامشلو "خالد ملحم عثمان" إلى مرتبة الشهادة يوم أمس الثلاثاء ٢٠ نيسان/ابريل الجاري إثر استهدافه من قبل ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري، على نقطة التفتيش التابعة لقواتنا على شارع الوحدة بمدينة قامشلو، وسجل الشهيد كالتالي:

الاسم الحقيقي: خالد ملحم عثمان

اسم الام : فاطمة

مكان وتاريخ الانتساب: قامشلو ١/١٢/٢٠١٢

مكان وتاريخ الاستشهاد: قامشلو ٢٠/٤/٢٠٢١

إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا وذوي الشهيد " خالد"، وننحني إجلالاً وإكباراْ أمام تضحيات شهدائنا الأبرار، شهداؤنا الذين يضحون بالغالي والنفيس ويفدون أرضهم وشعبهم بأرواحهم ليعم السلام في كافة مناطقنا، كما نجدد ونعاهد ذوي شهدائنا الأبرار خصوصاً وشعبنا بمختلف مكوناته عموماً على محافظتنا عليهم، والسير على خطاهم حتى الرمق الأخير لتحقيق أهدافنا النبيلة والمسالمة".

(ل)

ANHA