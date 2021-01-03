قوى الأمن الداخلي تكشف سجل الشهيد بشار أحمد

كشف المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا عن سجل الشهيد بشار أحمد، الذي استشهد إثر تعرضه لحادث سير أثناء أدائه لواجبه العسكري.
خبر 2021-01-03T22:08:00 مركز الأخبار

وأصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي بياناً بهذا الشأن قال فيه:

"ارتقى عضو قواتنا في آساييش شمال و شرق سوريا " بشار نايف أحمد " إلى مرتبة الشهادة مساء أمس السبت 2 يناير 2021 إثر حادث سيرٍ أليم أثناء أدائه مهامه في حفظ الأمن وحماية الأهالي.

سجل الشهيد هو:

الاسم والكنية : بشار أحمد

اسم الأب: نايف

اسم الأم :فريدة

محل وتاريخ الولادة: حلكو 20 / 1 / 1996

مكان وتاريخ الانتساب : قامشلو 26 /3/ 2016

مكان وتاريخ الاستشهاد : قامشلو 2 /1 /2021

إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا وذوي الشهيد " بشار" ، وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار , كما نؤكد سيرنا على خُطى شهدائنا ومواصلة عملنا الأمني الهادف لصون مكتسبات الشعب والحفاظ على أمنهم وسلامتهم".

(ل)

ANHA


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