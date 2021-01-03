قوى الأمن الداخلي تكشف سجل الشهيد بشار أحمد

وأصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي بياناً بهذا الشأن قال فيه:
"ارتقى عضو قواتنا في آساييش شمال و شرق سوريا " بشار نايف أحمد " إلى مرتبة الشهادة مساء أمس السبت 2 يناير 2021 إثر حادث سيرٍ أليم أثناء أدائه مهامه في حفظ الأمن وحماية الأهالي.
سجل الشهيد هو:
الاسم والكنية : بشار أحمد
اسم الأب: نايف
اسم الأم :فريدة
محل وتاريخ الولادة: حلكو 20 / 1 / 1996
مكان وتاريخ الانتساب : قامشلو 26 /3/ 2016
مكان وتاريخ الاستشهاد : قامشلو 2 /1 /2021
إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا وذوي الشهيد " بشار" ، وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار , كما نؤكد سيرنا على خُطى شهدائنا ومواصلة عملنا الأمني الهادف لصون مكتسبات الشعب والحفاظ على أمنهم وسلامتهم".
(ل)
ANHA