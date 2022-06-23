قوى الأمن الداخلي تكشف سجل أحد أعضائها استشهد في الطبقة

أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي – شمال شرق سوريا، اليوم الخميس، بياناً كتابياً، نشره على موقعها الرسمي، كشف فيه سجل الشهيد أحمد ديكان الصاحي.

قال البيان في مستهله: "ارتقى العضو أحمد ديكان الصاحي من أعضاء قواتنا في مقاطعة الطبقة لمرتبة الشهادة وهو يؤدي واجبه بالدفاع عن أرضه وأبناء شعبه، يوم الإثنين 20 حزيران/ يونيو".

بحسب البيان فإن سجل الشهيد كالتالي:

اسم الشهيد: أحمد ديكان الصاحي

اسم الأب: ديكان

اسم الأم: وضحى

تاريخ الانتساب: 8-1-2018

تاريخ ومكان الاستشهاد: الطبقة 20-6-2022

اختتم البيان بالقول: "إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا وذوي الشهيد أحمد وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم لحماية أهلهم وشعبهم، ونؤكد أننا سائرون على درب الشهداء إلى أن يعمَّ الأمن والسلام كافة مناطقنا في شمال وشرق سوريا".

(س ر)